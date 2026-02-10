9. Ratschlag: Armutssensible Pädagogik

Um Wissen, Haltung und Handeln geht es in der Fachtagung, die sich mit den spezifischen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen aus einkommensarmen Familien auseinander setzt. Gemeinsam mit Dr. Irina Volf, Direktorin des ISS e.V. und Expertin im Themenfeld Armut, sollen Haltungen, Angebote und pädagogisches Handeln im Umgang mit armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen reflektiert werden.

Eingeladen sind Mitarbeiter:innen aus Kitas, Schulen, Bildungs- und Stadtteileinrichtungen in Gröpelingen.

Das Grußwort hält Bildungssenator Mark Rackles um 14 Uhr. Wer möchte, kann schon ab 13 Uhr zu einem Get-Together mit Mittagsimbiss kommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Webseite.