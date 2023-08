Bücherhelden.mov in Hemelingen

In der Projektwoche treffen die Kinder auf eine Kinderbuchautorin, die aus ihrem Buch vorliest und ihnen Tipps und Tricks für gelungene Geschichten gibt. Mit der Unterstützung von erfahrenen Medienpädagog*innen drehen sie anschließend in Kleingruppen Trailer zu ihren Lieblingsbüchern. Dafür basteln sie eine Kulisse aus buntem Papier und entwickeln Szenen, in denen sie in den Rollen ihrer Buchfiguren auftreten. Wenn die Filmszenen gedreht sind, werden Erzählstimmen und Geräuscheffekte aufgenommen und alles zusammengeschnitten. Insgesamt entstehen fünf Filme, die am Ende der Projektwoche präsentiert werden.

Das Ferienprogramm findet vom 23.10 – 27.10.2023 täglich von 8:00 – 16:00 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung telefonisch oder online