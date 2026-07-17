Backstage Tour

In der familienfreundlichen Führung geben die Bremer Philharmoniker exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Orchesterarbeit: Vom Instrumentenlager und Übe- und Stimmzimmer über Garderoben und Kellerräume bis zur Technikloge. Im Anschluss haben die Besucher:innen Gelegenheit, Brahms' Horntrio im Zuschauerraum zu lauschen. Mit dabei ist Arvid Haye, Technischer Leiter der Bremer Philharmoniker.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.