Backstage Tour

3. Lange Nacht der Bühnen

Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker Am Tabakquartier 10, 28197 Bremen

In der familienfreundlichen Führung geben die Bremer Philharmoniker exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Orchesterarbeit: Vom Instrumentenlager und Übe- und Stimmzimmer über Garderoben und Kellerräume bis zur Technikloge. Im Anschluss haben die Besucher:innen Gelegenheit, Brahms' Horntrio im Zuschauerraum zu lauschen. Mit dabei ist Arvid Haye, Technischer Leiter der Bremer Philharmoniker.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro. 

Info

Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker Am Tabakquartier 10, 28197 Bremen
Theater & Tanz
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