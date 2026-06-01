Bunte Druckwerkstatt

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SOS-Kinderdorf-Zentrum KiDoZ Friedrich-Ebert-Str. 101, 28199 Bremen

Kinder zwischen 7 und 10 Jahren lernen im Workshop verschiedene Drucktechniken kennen und probieren sie selbst aus. Sie arbeiten mit einfachen Alltagsmaterialien wie Milchkartons, Klorollen, Luftballons oder Fäden, aber auch mit Naturmaterialien wie Blättern, Blüten und Zweigen. Außerdem können sie das Drucken mit Gelplatten testen oder eigene Stempel gestalten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Die bunten Ergebnisse können sie zum Beispiel auf Postkarten oder Bildern festhalten.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung. 

Info

SOS-Kinderdorf-Zentrum KiDoZ Friedrich-Ebert-Str. 101, 28199 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Sommerferien, Workshops
0421-59712330
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