Mit einem rätselhaften Fall bringt das TheaterLabor Spannung ins Volkshaus: In der Idylle von Schönhausen kennt jeder jeden, das Dorfleben plätschert friedlich dahin – zum Leidwesen des örtlichen Detektivclubs, dem schlicht die Abenteuer fehlen.

Doch die Ruhe trügt: Als eine neue Mitschülerin auftaucht, nimmt ein mysteriöser Kriminalfall seinen Lauf. Eine Entführung erschüttert die Gemeinde! Erpresser fordern ein Testament ein, um sich ein begehrtes Grundstück unter den Nagel zu reißen. Das Problem: Ausgerechnet dort steht das Hauptquartier der Nachwuchskriminalisten.

Das TheaterLabor 10-12 präsentiert eine Spurensuche für die ganze Familie. Unter der Regie von Maic Wrehde (Assistenz: Janine Schönefeld) nimmt das junge Ensemble sein Publikum mit auf eine Ermittlung rund um Freundschaft, Mut und ein bedrohtes Clubhaus.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.