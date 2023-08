Endgegner: Trashbusters!

Am letzten Tag der diesjährigen Trashbusters-Aktionswochen sagen alle dem Müll in der Vegesacker Fußgängerzone noch einmal gründlich den Kampf an! Vorher werden noch einige Kippenfänger aus alten Tetra Packs zum Aufhängen gebastelt. Kinder unter 10 nur in Begleitung eines Erwachsenen. Anmeldung unter 0421-48444870 oder Nord@NABU-Bremen.de