Ungeheuerlich abenteuerlich

Die Stadtbibliothek Bremen lädt wieder zum großen Familientag ein. In der Zentralbibliothek und in den Stadtteilbüchereien in Huchting, Lesum, Vahr und Vegesack gibt es für große und kleine Kinder vom Bilderbuchkino über Zaubershows und Ballonkunst bis zum Piratentheater viel zu erleben.

Das Programm in Lesum

13.30 Uhr, Bastelaktion „Kratzbilder: Coole Kunstwerke selber machen“, für Kinder ab 6 Jahren

16.30 Uhr, Comedy-Zaubershow „Verflixt, verhext und weggezaubert“ für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Alle Besucher:innen können sich ganz einfach online für die Wunschveranstaltungen anmelden (kostenlos) und sich einen Platz reservieren. Eine Übersicht aller Termine findet sich hier.

Hier geht's zum Familientag in den Bibliotheken: Zentralbücherei, Huchting, Vegesack.

Besucher:innen über 16 Jahre müssen beim Einlass einen aktuellen Nachweis erbringen, dass sie genesen, getestet oder geimpft sind (3G-Regel).