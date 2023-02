Fledermäuse entdecken

Viele Fledermäuse leben am Piesberg und überwintern im Hasestollen des MIK. Hier bietet sich die seltene Gelegenheit, die Tiere vorsichtig zu entdecken und zu beobachten, ohne sie in ihrem Winterschlaf zu stören. In einem eigenen Bereich der Dauerausstellung zu Fledermäusen erfahren große und kleine Besucher:innen alles über das verborgene Leben der faszinierenden Tiere. Die interaktive Ausstellung mit zahlreichen Präparaten und Exponaten, seltenen Filmsequenzen macht alle zu Fledermausexpert:innen.

Bitte mitbringen: Warme Kleidung, robuste Schuhe, Taschenlampe.

Erwachsene zahlen 8€ und Kinder 3€ nach Online-Buchung oder Anmeldung an info@mik-osnabrueck.de

Das Angebot ist auf Anfrage für Gruppen auch individuell buchbar.