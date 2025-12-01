× Erweitern © Kreativatelier Renate Bühn Fluidpainting

In dem Kreativworkshop können Mädchen* zwischen 8 und 18 Jahren eine kreative neue Technik kennen lernen. Fluid Painting, also die Kunst der "flüssigen Malerei", ist so simpel wie faszinierend: Statt mit klassischen Werkzeugen zu arbeiten, werden die Farben in flüssigem Zustand in unterschiedlicher Weise auf die Leinwand gegossen. Das Resultat ist nicht nur beeindruckend, sondern vor allem eins: ziemlich unvorhersehbar.

Zur Inspiration und Unterstützung für den technischen Ablauf unterschiedlicher Techniken und Herangehensweisen wie FlipCup, Dutch Pour, Swipe und weitere dienen Videos. Jede Teilnehmerin kann zwei Kunstwerke erstellen. Die Leinwände können 3 bis 4 Tage später abgeholt werden, wenn sie durchgetrocknet sind.

Die Teilnahme kostet 45 Euro inklusive Farben und zwei Leinwände - nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.