Bei einer Forschungsreise durch den Zoo werden an verschiedenen Forschungsstationen die geheimen Wunder der Natur gelöst. Verschiedene Mitmachexperimente sprechen alle Sinne an. Nur wer genau beobachtet, überlegt und ausprobiert, kann die Rätsel der Natur lösen und dabei hautnah erfahren wie perfekt die verschiedenen Tiere an ihren Lebensraum angepasst sind.

Die Weser-Elbe Sparkasse unterstützt als Hauptsponsor die Zooschule im Zoo am Meer und somit auch den Forschertag. Alle Altersgruppen werden in ihrem Verständnis von Natur und Umwelt gestärkt, können den Forschergeist in sich erwecken und sich von den verschiedenen Strategien der Natur faszinieren lassen!

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist im Tagesticket inbegriffen, Kinder ab 4 Jahren 6,50€, Schüler:innen, Azubis 7,50€, Erwachsene 10€