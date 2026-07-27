Frauen in der Meeresforschung

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Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* sind Schülerinnen ab 13 Jahren zum Workshop mit Alessandra Kronschnabel von der Hochschule Bremen eingeladen.

Es gab und gibt Benachteiligung und Ausgrenzung von Frauen in der Arbeitswelt, besonders in den Naturwissenschaften. Deshalb sind Frauenförderung und Aufklärung in diesem Bereich besonders wichtig. In dem Workshop gibt es eine Einführung zu Experimenten in die Meeresforschung und gemeinsam wird über die Arbeitserfahrungen von Frauen in den Meereswissenschaften diskutiert.

Bitte bis 21.9. bei akronschnabel@hs-bremerhaven.de anmelden.

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.