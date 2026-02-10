Geschichten aus dem Puppenhaus

Wie sahen die Zimmer in den Bremer Häusern früher aus? Welche Möbel standen dort, und gab es schon Räume nur für Kinder? Nach einem Rundgang durch Haus Riensberg, in dem Wohnzimmer aus verschiedenen Zeiten zu sehen sind, werden unter Anleitung der Künstlerin Gabriele Kroll eigene kleine Zimmer-Modelle gebaut. Die Möbel entstehen aus Natur- und Recyclingmaterial wie Korken oder Schuhkartons, die Tapeten können ebenfalls aus kleinen Musterpapieren entstehen und alles kann mit bunten Farben bemalt werden. Das eigene Werk darf mit nach Hause genommen werden. Für Kinder ab sechs Jahren.

5 Euro Veranstaltungsgebühr pro Kind, Erwachsene zahlen 6, ermäßigt 4 Euro Eintritt.