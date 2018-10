Ikingut – die Kraft der Freundschaft

× Erweitern Ikingut

Die Menschen des kleinen isländischen Fischerdorfes im 18. Jahrhundert sind in heller Aufregung. Boas, der elfjährige Pfarrerssohn, hat am Strand ein seltsames pelziges Wesen entdeckt, das die abergläubischen Dorfbewohner für einen Dämon halten. Denn wer sonst sollte für die schlimme Lage verantwortlich sein, in der sie sich befinden?

Der einfühlsame Kinderfilm aus Island erzählt von der Angst vor dem Fremden, Vorurteilen und wie man lernt, sie zu überwinden, als gelungenes Plädoyer für Toleranz, Verständnis und Aufklärung.

ISL/N/DK 2000, Regie: Gísli Snær Erlingsson, mit Hjalti Rúnar Jónsson, Hans Tittus Nakinge, Pálmi Gestsson, Magnús Ragnarsson, 85 Min.; Int. Kinderfilmfestival Montreal 2001: Bester Film, ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 6 für Erwachsene. Ein Festivalticket kostet 10 Euro für Kinder und 20 für Erwachsene. Alle Festivalfilme werden vormittags auch als Schulvorstellungen gezeigt. Zu den Infos.