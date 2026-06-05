Lesebeutel aus T-Shirts

Aus alten, mitgebrachten T-Shirts entstehen in der Upcycling-Werkstatt praktische Beutel für Bücher und Lieblingssachen. Wer Lust hat, kann den Stoffbeutel zusätzlich mit kleinen Stickereien verzieren und ganz persönlich gestalten. Für Kinder ab 7 Jahren. Wichtiger Hinweis: Bitte keine T-Shirts mit Stretch-Material mitbringen

Kostenfrei nach Anmeldung vor Ort oder auf auf stabi-hb.de.

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto beim Sommer-BLUB vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCard. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de