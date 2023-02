Vom 27.-31.03.23 finden die KUBO Kunst_ Ferien_ Kurse in der Gesamtschule Mitte GSM Brokstraße statt. Montag bis Freitag, jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr, verwandeln sich die Schulräume in Ateliers. In der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen. Die Ausstellung für Freund:innen & Familie ist am Freitag um 14 Uhr!

DIE KLEINE MASCHINENBAUWERKSTATT / Ab 9 J. / Mit Erik Nennmann

Aus alten Brettern und Haushaltsgegenständen bauen wir kleine Maschinen. Diese können rollen, lassen sich kurbeln oder haben bewegliche Einzelteile. Wir schrauben, sägen und bohren. Die Funktion der Maschinen und Apparate ist entweder sinnvoll oder völlig sinnfrei. Hauptsache die entstandenen Werke sind spannend und schön. Wenn du sowas wie Kabel, Gummibänder, Handmixer, alte Fahrradteile, Dosen und mehr findest, bring sie gerne mit!

Solidarisches Bezahlsystem nach eigener Einschätzung : 80€ / 100 € / 120€

Bitte vorher anmelden, bis zum 20.2. über die Website oder unter anmeldung@kubo.de