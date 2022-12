120 Minuten Luft

In diesem Workshop dreht sich alles um die Urkraft des Windes. Wo und wie haben Menschen den Wind bis in die Gegenwart genutzt? Wo macht er uns Angst? Wo und wie hilft er uns unsere Hobbys auszuüben, vom Windsurfen bis zum Kiten. Was wissen wir über Windrichtungen, Windstärken, Thermik und Wetterlagen? Wie gestaltet der Wind Landschaften? Nach gemeinsamem Ideensammeln zum Phänomen Wind, wird anschließend ein Flug-Drachen nach den eigenen Vorstellungen gestaltet.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 8 Jahren, die Teilnahme kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch erforderlich.