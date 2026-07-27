Multilinguales Bilderbuchkino

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Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* lesen Muttersprachler:innen in arabischer, englischer, türkischer und deutscher Sprache abenteuerliche und berührende Geschichten über Vielfalt und Zusammenleben.

Eine gemeinsame Veranstaltung der Stadtbibliothek und der Grundschule am Wasser. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Ohne Anmeldung & kostenfrei - kommt einfach vorbei!

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.