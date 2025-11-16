Pappe klingt! Papier singt!

bis

kek Kindermuseum Am Speicher XI 1, 28217 Bremen

Im Workshop mit dem Musiker Thomas Schacht wird’s bunt und etwas laut – im Rahmen der aktuellen Mitmachausstellung machen Kinder ab 5 Jahren Musik mit Dingen, die sonst im Müll landen! Mit Papier, Pappe und Karton zaubern sie Geräusche, Klänge und Rhythmen. Sie basteln, trommeln, lauschen und erfinden ihre ganz eigenen Klangwelten.

In der offenen Werkstatt fallen Materialkosten von 2 Euro an. Der Eintritt kostet 6 Euro für alle ab 18 Jahren. 

Info

Dies & Das, Kreatives, Workshops
bis
bis
