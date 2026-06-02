Specksteinanhänger

× Erweitern © Canva Speckstein, Herzen

Bei dieser Mitmachaktion entwerfen Kinder mit verschiedenen Werkzeugen und unter Anleitung der Goldschmiedin Jennifer Spruth ihre eigenen Schmuckanhänger.

Speckstein ist der weichste Stein und eignet sich daher gut als Einstieg in die Bearbeitung von Steinen. Jedes Kind kann sich einen Specksteinrohling aussuchen und unter Anleitung der Goldschmiedin mit verschiedenen Werkzeugen in etwa 15 bis 16 Minuten zu einem individuellen Anhänger gestalten.

Die Teilnahme ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren (in erwachsener Begleitung) und kostet 6 Euro nach Anmeldung per Mail, telefonisch oder vor Ort.