In diesem Jahr überschreitet die Sonne am 20. März um 15:46 Uhr den Himmelsäquator von Süd nach Nord, das ist der Zeitpunkt der Frühlings-Tagundnachtgleiche. Dann geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter.

Auf Metalhenge geht die Sonne am 20.3.2026 um 06:27 Uhr hinter der Ost-Stele auf und um 18:37 Uhr hinter der West-Stele unter – genau in der dafür vorgesehenen Lücke. Somit kann man vom Mittelpunkt der Anlage – aus einer Augenhöhe von 1,50 Metern – den Untergang der Sonne zur Tagundnachtgleiche genau dort beobachten.

Ab 17:30 Uhr werden der Künstler Thomas Roth, der Astronom Dieter Vornholz und Mitarbeitende vom Olbers-Planetarium auf Metalhenge anwesend sein, um Fragen zu beantworten.

