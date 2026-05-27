Wenn Tiere auf Schiffen reisen

Was haben Affen, Katzen, Schildkröten, Ratten und Pinguine mit Schiffen zu tun? Und wie ist es für ein Tier, auf einem Schiff zu reisen? In der neuen Sonderausstellung Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder tauchen Ferienkinder zwischen 6 und 9 Jahren in spannende Geschichten ein und entdecken, welche Rolle Tiere früher und heute auf Schiffen spielen.

Mit viel Fantasie und Kreativität gestalten die Kinder ihr eigenes Reisetagebuch aus der Sicht eines tierischen Passagiers. Und um noch mehr Bewegung in die Tiergeschichten zu bringen, gestalten sie gemeinsam einen Stop-Motion-Film. So werden die Ideen der Kinder auf dem Bildschirm lebendig.

Preis: 5 €, mit Ferienpass 3 €. Altersempfehlung: 6-9 Jahre. Anmeldung bis 10.7.2026 an besucherservice@dsm.museum.