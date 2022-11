Kinder fragen eine Tierpflegerin

Kinder können Tierpfegerin Nadine Biewendt vom Zoo am Meer mit ihren kunterbunten Fragen löchern. So entsteht Stück für Stück ein lebendiges Bild davon, welche Schulfächer für diesen Beruf wichtig sind, wie sieht ein typischer Arbeitstag aus und ob ihr sogar einmal ein Tier abgehauen ist. Und wäre es nicht toll, jeden Tag mit Tieren zusammen zu sein und vielleicht sogar mal ein Tierbaby mit der Flasche großzuziehen?

Durftest du schon mal ein Äffchen mit nach Hause nehmen?

Zusätzlich können die Kinder besondere Gegenstände wie eine Schlangenhäutung, Eisbärenhaare, verschiedene Futtersorten sowie Geräte zum Einfangen von Tieren bestaunen.

Der Nachmittag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Juhuuu, Besuch!“, bei der Menschen mit ungewöhnlichen Berufen in das Mitmachmuseum kommen und sich in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre den Kinderfragen stellen. Diese können auch bereits im Vorfeld mitgeteilt werden – ganz einfach als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Universum.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten, eine vorherige Reservierung unter 0421-33 46-0 ist erforderlich.