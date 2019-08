Türen auf im Hotel am Flughafen

Am Maus-Türöffnertag öffnen sich für alle neugierige Maus-Fans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind. So auch im Hotel beim Flughafen, wo man auf Erlebnistour gehen kann und schaut, was sich hinter den ganzen Hoteltüren verbirgt. Wahrend die Kinder das Hotel erkundigen, werden die Eltern gerne zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Für Kinder von 7 - 12 Jahren.

E-Mail für Anmeldung: tueroeffner.aha@atlantic-hotels.de

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober ihre Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt.