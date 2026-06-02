Waldgarten-Limonade

Waldlimonade ist wie ein Zaubertrank aus dem Wald, gemacht aus Beeren, Kräutern und anderen wundersamen Pflanzen. Sie prickelt lecker auf der Zunge und schmeckt nach Abenteuer und Natur, genauso wie der Wald selbst ist. Familien und Kinder ab 6 Jahren suchen die Zutaten dafür im Zauberwald zusammen.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung, telefonisch oder per Mail.