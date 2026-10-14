× Erweitern © scape2026 scape, LMNM Oldenburg Teetied, Julia Aronius

Wiese, Wald oder Wunschbild? Wie sehen wir die Welt, die uns umgibt? Und wer gestaltet sie eigentlich? Mit diesen spannenden Fragen fordert die Ausstellung in Oldenburg Groß und Klein zum Nachdenken heraus. 26 Kunststudierende der Carl von Ossietzky Universität zeigen im Landesmuseum Natur und Mensch ungewöhnliche Blicke auf Natur und Umgebung.

Durch eindrucksvolle Skulpturen und Fotografie erforschen die jungen Künstler:innen, wie der Mensch seine Umwelt formt, veränderten Lebensräumen begegnet und Verantwortung für die Zukunft übernimmt.

Ein doppelter Hingucker: Die Werke ziehen in ein leerstehendes Museumsgebäude ein – ein roher, inspirierender Ort mit ganz viel Raum zum Entdecken.

Zu sehen bis 14.11., 26, Do 18 - 21, Sa/So 13 - 17 Uhr