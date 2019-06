× Erweitern © Benjamin Gutheil A Summer’s Tale

Mit Kind und Kegel: Das einzigartige Musik- und Kulturfestival findet vom 1. bis zum 4. August zum fünften Mal statt und zählt mit seinem Mitmach-Charakter zu den Sommer-Highlights für Familien.

Rund 15.000 Menschen pilgern aus ganz Deutschland nach Luhmühlen, um auf dem idyllischen und weitläufigen Festivalgelände auf eine viertägige Entdeckungsreise mit über 30 Musik-Acts (u.a. Maximo Park, Kate Nash, Die goldenen Zitronen) Lesungen, Shows und Comedy zu gehen. Für Kinder gibt es eine eigene Livebühne, Zirkus-Yoga und Song-Workshops.

Das Festivalkonzept setzt auf Nachhaltigkeit und Regionalität, so gehören zum Ticket auch kostenfreie Shuttle-Busse vom Bahnhof in Lüneburg zum Festivalgelände und zurück, ein hochwertiges Essensangebot, vornehmlich von regionalen Anbietern und in Bioqualität, und es werden Kanu-, Wander- und Radtouren in der Region angeboten.

Tickets für die perfekte Kombination aus Kurzurlaub und Festivalvergnügen gibt es ab 49 Euro online, darunter auch Familien- oder Kindertickets und sogar Babysitter können gebucht werden. Kinder bis einschließlich 5 Jahren dürfen in Begleitung ihrer Eltern kostenfrei mitgenommen werden und müssen nicht angemeldet werden.