A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Im vierten Teil der Reihe bekommen die Spielzeuge im Kinderzimmer Zuwachs: der aus einer Gabel gebastelte Forky, der Woody als Lieblingsspielzeug ablöst. Dabei will Forky kein Spielzeug sein; ihn zieht es zurück in den Müll. Aus Frust springt er einfach aus dem Autofenster. Woody und Buzz machen sich auf die Suche nach ihm und landen in ihrem bisher größten Abenteuer.

Der Eintritt ist frei.

Animationsfilm, USA 2019, Regie: Josh Cooley, mit den Stimmen von: Michael „Bully“ Herbig (Woody), Walter von Hauff (Buzz), Marc Oliver Schulze (Forky), 100 Min.