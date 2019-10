× Erweitern A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Es geht wieder rund in der Spielzeugkiste: Seitdem Andy groß ist und studiert, leben die Cowboy-Puppe Woody, sein Astronautenkumpel Buzz und all die anderen Kinderzimmerfiguren bei einem Mädchen namens Bonnie, das Andys alte Spielzeuge geerbt hat.

Als bei der Kleinen die Eingewöhnung in die Vorschule ansteht, ist Woody sofort klar, dass er Bonnie an diesem besonderen Tag nicht alleine lassen kann. Heimlich begleitet er sie und hilft ihr beim Basteln einer Figur aus weggeworfenen Materialien, die prompt zu Bonnies neuem Lieblingsspielzeug wird. Doch Forky, wie das kleine Wesen fortan heißt, will gar kein Spielzeug sein und nutzt jede ihm sich bietende Gelegenheit, um wieder in den Müll zu gelangen, wo es herkommt. Als die ganze Familie einen Ausflug mit dem Wohnmobil unternimmt, sieht Forky seine Chance abzuhauen. Doch er hat nicht mit Woody und seinen Freunden gerechnet, die alles daran setzen, dass Bonnie keins ihrer Spielzeuge verliert.

Die Tickets fürs Familienlino kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

USA 2019, Regie: Josh Cooley, Animation, 100 Min, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, ab 7 Jahren