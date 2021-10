Zurück in den Beruf

Ein Anruf bringt weiter! Für Frauen und Männer an, die nach einer Familienphase aufgrund von Kinderbetreuung oder Pflege eines Angehörigen wieder in das Berufsleben zurückkehren möchten, bietet die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven einen Telefonaktionstag an.

Jana Latzel und Silke Steckel, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, beantworten einen Vormittag lang Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg. Wer nach Zeiten der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen wieder ins Erwerbsleben einsteigen möchte, hat viele Fragen und sollte sein berufliches Comeback gut vorbereiten.

Welche Hilfen gibt es, um wieder in den Beruf einzusteigen? Wie kann ich Familie und Beruf vereinbaren? Was kann ich selbst tun, um den Prozess in Gang zu setzen?

Interessierte erreichen die Beraterinnen unter der Telefonnummer 0421-1781100 zum Ortstarif.