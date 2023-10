Ab in den Weltraum

× Erweitern © Universum Bremen Raketenbau, Universum Bremen, StaBi

Der große Familientag in der Stadtbibliothek bietet vielfältige kostenlose Aktionen für Kinder ab 4 Jahren. Die Puppenspielerin Julia Warnecke vom Theater Stella Figura ist zu Gast mit ihrem Figurenspiel „Hans im All“. Zusammen mit dem Klimahaus Bremerhaven schauen sich die Kinder genauer an, warum die Erde zu warm ist und finden gemeinsam heraus, wie der Treibhauseffekt funktioniert. Mit Dr. Sabrina Melchionna vom Netzwerk Women in Areospace (WIA Bremen) ist eine echte Luft- und Raumfahrtingenieurin vor Ort, die in ihrem Vortrag Interessantes über den Weltraum erzählt. Das Universum Bremen öffnet seine Raketenwerkstatt, wo die Kinder Flugobjekte basteln, die anschließend auf ihre Flugtauglichkeit an einer Raketen-Start-Rampe getestet werden. Mit dem Olbers-Planetarium werden Sonnenuhren und Sternenkarten erstellt, und wie Raumfahrtzeichnungen animiert werden, zeigt das Digital Impact Lab vom M2C Institut für angewandte Medienforschung GmbH an der Hochschule Bremen.

Abgerundet wird das Programm mit BilderBuchKinos, Kinderschminken, spacigen Foto-Aktionen und einem Weltraum-Quiz. Wer Lust hat, kann sich gerne passend zum Thema verkleiden.

Die folgenden Bibliotheken richten den Familientag mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein aus: Zentralbibliothek, Huchting, Lesum, Vahr und Vegesack. Also, egal in welcher der fünf Bibliotheken: Lustige Unterhaltung ist garantiert!