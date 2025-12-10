Ab in die Bib! Aus der Luft

Seit der Wiedereröffnung als Kinder- und Jugendbibliothek im Kulturhaus Brodelpott mit Schwerpunkt Vielfalt und Demokratiestärkung, gibt es an ausgewählten Sonntagen Bühnenprogramm für Familien aus der ganzen Stadt.

Heute steht Improvisationstheater für Kinder ab 4 Jahre auf dem Spielplan: Im Stück "Aus der Luft" hat alles seine Geschichte und über alles kann eine Geschichte erzählt werden. Doch hier wird nicht nur erzählt, sondern auch gespielt.

Tinka Klindtwort und Ina Schenker vereinen Schauspiel, Improvisation und Erzählkunst auf der Bühne, die Regie überlassen sie allerdings den Kindern!

So erleben diese, wie ihre Vorgaben zur Inspiration und – Zack! – zu Geschichten werden. So wie die von der Pfütze, die vielleicht die Tür zu einer anderen Welt ist, oder dem Gespenst, das vor lauter Angst niemanden erschrecken mag. Es liegt was in der Luft und das wartet darauf, entdeckt zu werden.

Der Eintritt ist frei.