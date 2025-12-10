Ab in die Bib! Nour fragt Warum?!

Seit der Wiedereröffnung als Kinder- und Jugendbibliothek im Kulturhaus Brodelpott mit Schwerpunkt Vielfalt und Demokratiestärkung, gibt es an ausgewählten Sonntagen Bühnenprogramm für Familien aus der ganzen Stadt.

Heute steht ein Bilderbuchkino mit Gidde Boomgaarden auf dem Programm, das spielerisch gängige Kleidungsregeln hinterfragt und Kinder ermutigt, Dinge zu hinterfragen, die sich nicht richtig anfühlen.

Der Eintritt ist frei.