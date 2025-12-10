Ab in die Bib! Nour fragt Warum?!

bis

Bibliothek im Kulturhaus Walle Schleswiger Str. 4, 28219 Bremen

Seit der Wiedereröffnung als Kinder- und Jugendbibliothek im Kulturhaus Brodelpott mit Schwerpunkt Vielfalt und Demokratiestärkung, gibt es an ausgewählten Sonntagen Bühnenprogramm für Familien aus der ganzen Stadt.

Heute steht ein Bilderbuchkino mit Gidde Boomgaarden auf dem Programm, das spielerisch gängige Kleidungsregeln hinterfragt und Kinder ermutigt, Dinge zu hinterfragen, die sich nicht richtig anfühlen.

Der Eintritt ist frei. 

Info

Bibliothek im Kulturhaus Walle Schleswiger Str. 4, 28219 Bremen
Dies & Das, Lesung
bis
Google Kalender - Ab in die Bib! Nour fragt Warum?! - 2026-04-12 12:00:00 Google Yahoo Kalender - Ab in die Bib! Nour fragt Warum?! - 2026-04-12 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ab in die Bib! Nour fragt Warum?! - 2026-04-12 12:00:00 Outlook iCalendar - Ab in die Bib! Nour fragt Warum?! - 2026-04-12 12:00:00 ical