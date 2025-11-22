× Erweitern © Bernd Sahling / Zeitgeist Filmproduktion Ab morgen bin ich mutig

Hätte der zwölfjährige Karl sich aussuchen können, in wen er sich verliebt, wäre es seine Mitschülerin Lea vermutlich nicht geworden. Denn Lea ist das größte Mädchen der Klasse und einen ganzen Kopf größer als Karl! Dass Lea demnächst die Schule wechselt, macht es nicht einfacher. Wie soll er in der Kürze der Zeit nur herausfinden, ob Lea ihn auch mag? Sein älterer Bruder Tom rät ihm, doch mal mutig zu sein und einfach etwas mit ihr zu unternehmen.

Vielleicht kann er bei ihr mit seiner Leidenschaft fürs Fotografieren und Bilderentwickeln punkten? In Karls improvisierten Badezimmer-Labor ist Lea beeindruckt von seiner „Licht-Zauberei“, aber ob sie seine Gefühle erwidert, weiß er immer noch nicht. Es bleibt nur noch die Projektfahrt, bei der sich Karls Klasse für einen Werkstattfilm mit dem Arbeitstitel „Verliebt“ entschieden hat. Plötzlich zeigt sich, dass Karl nicht allein ist mit seinem Problem.

Die Tickets kosten für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

Kinderfilm, D 2025, Regie: Bernd Sahling, mit Jonathan Köhn, Darius Pascu, Cheyenne Aaliyah Roth, Anna Bahners, 80 Min., empfohlen ab 10 Jahren