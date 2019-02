© Laurent Ballesta Abenteuer Antarctica und Tiefsee

In den Osterferien gehen die jungen Forscherinnen und Forscher in der Antarktis an Land. Da gibt es vier Tage lang mehr zu entdecken als Pinguine: Wie dick ist das Eis eigentlich und was befindet sich darunter? Wie hört sich ein Schneesturm an und wann geht die Sonne nie unter? Ist die Antarktis bedroht und sind deshalb so viele Forschungsstationen dort? Die Kinder finden auf diese Frage während des Ferienprogramms eine Antwort. Mit den Forschungsergebnissen gestaltet sich jedes Kind ein Erinnerungsstück an diese Forschungsreise für zuhause.