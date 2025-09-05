Abenteuer Bildung: Mit Alpakas auf Tuchfühlung gehen

Expand © Soenke Heinken Abenteuer Bildung - Alpaka-Farm

Familien mit Kindern ab 12 Jahren sind im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Abenteuer Bildung" zu einer Besichtigung der Alpaka-Farm der Familie Heinken eingeladen. Die Besuchenden erfahren mehr über Haltung und Zucht der Alpakas, warum eine Wanderung mit Alpakas Entspannung für Mensch und Tier bedeutet und ob Alpakas tatsächlich spucken.

Auf dem Hof von Tanja und Soenke Heinken leben mittlerweile 40 dieser faszinierenden Tiere. Die wolligen Vierbeiner haben ihr Zuhause in mehreren offenen Ställen, einer Weidehütte und auf einer Weidefläche von über 12.000 qm. Im Vordergrund steht für die beiden Züchter:innen die tiergerechte Haltung. Entspannte und glückliche Tiere, bestes Futter und tierärztliche Betreuung sind die Grundlagen für ihren Zuchterfolg.

Treffpunkte sind am 5 September entweder um 14:45 Uhr bei Heinken – fine Alpakas, Birkenweg 14, Stuhr Groß Mackenstedt oder für Fahrgemeinschaften um 14 Uhr am MGH (Bremer Str. 9, Brinkum). Um den Transport aller Gäste organisieren zu können, freut sich das MGH über das Angebot von Mitfahrgelegenheiten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bitte unter info@mehr-generationen-haus.de, 0421-80609874 oder direkt im MGH Büro.