Abenteuer Forschung

In diesem Comic-Workshop begeben sich 10- bis 13-Jährige auf eine kleine Forschungsreise durch Raum und Zeit, und erleben dabei mit selbst erdachten Figuren wilde Abenteuer. Der Comiczeichner Jeff Hemmer zeigt den Mädchen und Jungen eine leichte Methode zum Zeichnen von Figuren und begleitet sie auf ihrem Weg in die spannende Welt der Comics. Auf dem Programm steht ein zweistündiger Workshop, der in drei Phasen unterteilt ist: Erstellung eines ersten geführten Comics; theoretische Erklärungen; Erstellung eines zweiten, freieren Comics. Das Material wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Workshop findet in deutscher und französischer Sprache statt.

Um teilnehmen zu können, wird ein ein gültiges Abonnement bei der Stadtbibliothek Bremen und der Bibliothek des Institut français Bremen benötigt. Es fallen keine Kosten an.

Interessierte melden sich bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail beim Institut français an.