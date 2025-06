× Erweitern © Canva Stockbrot am Lagerfeuer

Kids ab 7 Jahren erleben drei Tage und zwei Nächte voller Abenteuer im Jugendgarten der Gemeinde. Neben spannenden Erkundungstouren und aufregenden Geländespielen haben die Kinder auch die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben und in Workshops kleine Kunstwerke zu erschaffen.

Wer so viel erlebt, der braucht auch irgendwann eine kleine Ruhepause. Der perfekte Ort hierfür ist natürlich das Lagerfeuer, wo alle zusammen singen und Stockbrot backen.

Das Feriencamp beginnt am Mittwoch, den 16. Juli um 16 Uhr und endet am 18. Juli um 13 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro nach Anmeldung an jugend.blumenthal-farge@kirche-bremen.de

Am Sonntag, dem 20. Juli, gibt es um 10:30 Uhr einen fröhlichen Gottesdienst für alle Teilnehmenden und ihre Familien.