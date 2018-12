Abenteuer Kogge - Seefahrt im Mittelalter

Willkommen in der Welt der Händler und Seefahrer. Rund um das über 600 Jahre alte Wrack erforschen große und kleine Besucher gemeinsam, wie es sich im Mittelalter mit diesem Schiff reisen ließ. Am Ende der Veranstaltung nimmt jedes Kind seine eigene, kleine Seekiste mit nach Hause. Der Eintritt ist kostenfrei und richtet sich an Seefahrtbegeisterte ab 6 Jahren.