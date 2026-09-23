Abenteuer für Pflegekinder

Gemeinsam unterwegs sein, neue Freundschaften schließen und erfahren: Ich bin nicht das einzige Pflegekind. Das ist der Grund, warum pädagogische Gruppen- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien so wichtig sind. Beim PiB-Talkabend erfahren Pflegeeltern, -familien und Interessierte, wie Pflegekinder bei Ausflügen, Fahrten und in Gruppen über sich hinauswachsen können.

Beim Talk teilen Pflegekinder besondere Erlebnisse und Erfahrungen, während Sozialpädagog:innen aus der Praxis berichten. Sie alle machen deutlich: Freizeitangebote für Pflegekinder schaffen nicht nur schöne Erinnerungen. Sie bieten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Mitbestimmung und machen Partizipation erlebbar. Dabei wird das Programm „PiB für Dich“ durch Spenden finanziert.

„Carefluencerin“ Sandra Lachmann führt durch den unterhaltsamen Abend in gemütlichem Ambiente. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Songwriterin Ameel Hotaky aus Weyhe. Der PiB Freundeskreis e.V. stellt sich ebenfalls vor.

Herzlich eingeladen sind Pflegefamilien und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowie Menschen, die PiB bereits unterstützen oder mehr über die Bremer Pflegekinderhilfe erfahren wollen.

Der Eintritt ist frei. Getränke gibt es zu fairen Preisen. Anmeldung bitte an: bildungszentrum@pib-bremen.de