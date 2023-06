Abenteuer Wald im Eversten-Holz

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren entdecken in diesem Workshop das Leben des Eversten Holz mit allen Sinnen, spüren die Vielfalt der Natur auf und denken über Wildtiere in der Stadt nach. In der Erde und dem Gras wird nach den kleinsten Tieren Ausschau gehalten und sich zu vielen Spielen im Wald bewegt.

Bitte mitbringen: wetterangepasste Kleidung, feste Schuhe sowie Picknickverpflegung. Die Teilnahme kostet 10€ nach Anmeldung unter 0441-40570300

Bei Sturm, Dauerregen, Gewitter muss die Veranstaltung leider ausfallen.