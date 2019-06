Abenteuer zwischen Himmel und Erde

Angst, Mut, Unsicherheit und Unterstützung - für Menschen jeden Alters haben diese Begriffe Bedeutung. Und sie begegnen einem überall: In der Arbeit oder Schule, in der Beziehung, im Umgang mit neuen Lebenssituationen und im Zusammenleben. Zwischen Himmel und Erde wird es einen Tag lang um gemeinsame Erfahrungen und um intensiven Austausch zu diesen Themen gehen. Strategien stehen dabei im Mittelpunkt, bei denen „gewagt“ nicht gleich „gefährlich“ ist. Der Hochseilgarten Bremen Lesum ist ein Team- und pädagogisch orientierter Hochseilgarten. Zwischen Himmel und Erde steht nicht allein das Erlebnis im Mittelpunkt, sondern der Seilgarten dient auch als Medium zur Vermittlung wichtiger Schlüsselqualifikationen. Es entstehen neue Erkenntnisse in den Bereichen Kommunikation, Kooperation, Planung und Selbsteinschätzung. Hier gilt es gemeinsam nach einer Lösungen zu suchen: Lernen und Erleben bestimmen die Arbeit am und im Seilgarten. Begleitet werden die jungen Teilnehmer im Alter von acht bis 16 Jahren durch erfahrene Trainer, die sie durch die Anlage führen und natürlich auch auf die Sicherheit achten.

Die Teilnahme beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter ferienaktion@seilgarten-lesum.de. Bitte bewegungsfreundliche und dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk anziehen sowie ggf. auch Proviant mitbringen.