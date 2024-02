Abenteuerwoche in Rablinghausen

Der Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Bremen und die Evangelische Jugend Bremen laden Jugendliche ab 12 Jahren in den Osterferien zu einer Abenteuerwoche in Bremen-Rablinghausen ein. Es erwartet sie Aktionen wie Bogenschießen, draußen kochen, Lagerfeuer machen und vieles mehr. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Das Angebot findet in der Zeit vom 18.3 bis 22.3. täglich statt. Interessierte melden sich bitte bis zum 11. März per E-Mail an.