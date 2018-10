× Erweitern Walle-Center Nikolausstiefel abgeben

In der Vorwoche von Nikolaus können alle kleinen Centerbesucher ihre Stiefelchen an der Kundeninformation bei Edeka abgeben. Am 6.12. werden sie gefüllt wieder abgeholt. konnten alle kleinen Centerbesucher ihre Stiefelchen an der Kundeninformation bei Edeka abgeben. Am Nikolaustag warten die Stiefelchen gefüllt mit bunten und gesunden Leckereien darauf, wieder von den Kleinen abgeholt zu werden.