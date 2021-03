× Erweitern © Museum "Windstärke 10" Abgetaucht

In einer neuen Sonderausstellung widmet sich das Museum dem Thema der Suche und Erforschung von historischen Schiffswracks in der Nordsee. Denn auch die trüben Gewässer vor unserer Haustür bergen natürlich manchen historischen Schatz. Zum Beispiel die Ladung der "Gottfried", eines kleinen Frachtseglers, der 1822 mit ägyptischen Altertümern an Bord in der Elbmündung in einem Orkan unterging.

Besonders spannende Exponate konnte "Windstärke 10" auch aus den Niederlanden leihen, wo die Schiffsarchäologie unter Wasser sehr viel intensiver betrieben wird als in Deutschland. Funde aus verschiedenen Wracks bei Burgzand, einer Sandbank nahe der historischen Reede unter der Insel Texel, erzählen vom Leben an Bord im 17. Jahrhundert. Persönliche Gegenstände wie Schuhe, Tabakdosen und kunstvoll aus Knochen geschnitzte Messergriffe haben dabei die fast vierhundertjährige Lagerung unter Wasser genauso gut überstanden wie ein Läusekamm und ein wollener Handschuh.

Solche wertvollen und unersetzlichen Relikte der Vergangenheit müssen nicht nur sorgfältig ausgegraben und dokumentiert, sondern auch gegen professionelle Schatztaucher geschützt werden. Leider ist dies rechtlich (noch) nicht immer möglich. Die Ausstellung thematisiert auch diesen eher problematischen Aspekt. Dass Schiffsunglücke auch bei Nicht-Tauchern Sammlerinstinkte auf den Plan rufen können, zeigt das Thema Strandungen. Ein rotes Kinderauto der Marke BMW und andere Strandfunde aus den Containern der Anfang 2019 verunglückten "MSC Zoe" bilden den Abschluss der vielfältigen und interessanten Ausstellung, die noch bis zum 23. Januar 2022 läuft.

Damit auch junge Besucher:innen in der Ausstellung ihren Spaß haben, bekommen sie an der Museumskasse ein kostenloses Heftchen mit spannenden Fragen und Rätseln. So können sie herausfinden, ob sie gute Wrackforscher wären!

Bis zum 9. April kostet der Eintritt für Kinder 1,50 Euro, für Erwachsene 6,50 Euro und 13 Euro für Familien. Der Besuch des Museums ist nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung möglich (Di - Sa 10 - 16 Uhr). Das Fotografieren ohne Blitz ist erlaubt.