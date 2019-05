Abschied von AILA

Der menschenähnliche Roboter AILA war Teil der Ausstellung "Einfach wissenswert: Robotik und KI". Nun wird sie als Roboter-Botschafterin im Berliner Futurium ausgestellt werden, das am 5. September eröffnet. Die Wissenschafter des Robotics Innovation Center des DFKI entwickelten sie zur Forschung im Bereich der mobilen Manipulation. Sie kann sich mit Hilfe ihrer Sensoren in nahezu jeder für den Menschen gemachten Umgebung bewegen und Objekte manipulieren.

Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Kirchner, Leiter des Robotics Innovation Center, lässt die letzten 10 Jahre KI- und Robotikforschung am Beispiel von AILA Revue passieren und wirft einen Blick in die Zukunft. Im Anschluss ist Raum und Zeit für Fragen an den Universitätsprofessor und dem Entwicklerteam von AILA. Der Vortrag endet in einer halbstündigen Führung durch die Ausstellung.

Eine Anmeldung unter msantos@hausderwissenschaft.de ist erfolderlich.