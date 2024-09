Abtauchen und sauber machen?

Anlässlich der Coastal Cleanup Days bietet das Museum eine Führung zur aktuellen Sonderausstellung "Der Krake" und der Dauerausstellung "Küste und Marsch" an.

Museumsvermittlerin Lea Vichez taucht mit den Besucher:innen in die mythische Unterwasserwelt ab und zeigt dabei die Gefahren für ihre geheimnisvollen Bewohner durch die Verschmutzung der Meere. Wo kommt eigentlich der ganze Plastikmüll her und was können wir dagegen tun?

Die Teilnahme an der Führung inkl. Museumseintritt kostet 6 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.