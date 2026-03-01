Abzeichentag & Rennrutschen

× Erweitern © Bremer Bäder Südbad

An diesem Aktionstag startet das Abzeichenjahr 2026 – eine tolle Gelegenheit, sich fit für die Freibadsaison zu machen, die am 1. Mai startet.

Beim Abzeichentag können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ihr Können unter Beweis stellen: Wer noch kein Schwimmabzeichen hat, kann Bronze, Silber oder Gold erwerben. Alle Teilnehmer:innen nehmen zudem an Verlosungen teil und erhalten freien Eintritt zur großen Abschlussveranstaltung im Dezember.

Für alle, die Geschwindigkeit lieben: Die Bremer Stadtmeisterschaft im Rennrutschen lädt außerdem ein, vor Ort anzutreten. Es gibt Wertungsklassen für Kinder, Junior:innen, Damen, Herren und Profis – und am Ende warten Medaillen, Pokale und Ruhm.

Abtauchen, mitmachen, abräumen – ein toller Nachmittag für die ganze Familie!