Die kleine Hexe

Einmal im Monat ist action & fun angesagt, dann gibt es nach dem Kinderfilm etwa eine Stunde lang jede Menge Aktionen – passend zum gerade gesehenen Film und alles ganz umsonst: Da wird unter Anleitung von Kinomitarbeiter*innen getobt und gerannt, gebastelt und gespielt und es gibt immer auch was zu gewinnen. Die Eltern können entspannt einen Kaffee trinken oder einfach mitmachen.

Obwohl sie mit ihren 127 Jahren eigentlich noch viel zu jung ist, schleicht sich die kleine Hexe in der Walpurgisnacht trotzdem unter die Älteren, um auf dem Blocksberg mit zu tanzen. Doch prompt wird ihre Verkleidung aufgedeckt: Die sehr wütende, furchteinflößende Hexe Rumpumpel verdonnert sie zur Strafe dazu, alle Zaubersprüche auswendig zu lernen, um endlich auch so gemein und fies zu werden wie die anderen. Aber die kleine Hexe hat gar nicht so viel Lust immer Böses zu tun, nur weil sie eben eine Hexe ist. Und so machen sie und ihr treuer Rabe Abraxas sich auf die Suche nach der Antwort auf die Frage: Was macht eine wirklich gute Hexe aus?

D 2018. R: Michael Schaerer. Mit: Karoline Herfurth, Suzanne von Borsody, Marina Guerrini. 103 Min. FSK 0.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.

