Actual Reality Arcade

Welch ein Spaß! Fässern ausweichen, Tetris-Blöcke stapeln, als Pac-Man durch den Parcours rasen, sich als Maulwurf verprügeln lassen oder pixelige Raumschiffe bewerfen, um den Planeten zu retten.

In der Installation des Künstlers Matthew Harrison heißt es: Smartphone aus und rein in das wirkliche Leben im Videospiel!

Am Seeblick in den Wallanlagen hinter der Kunsthalle sind seine riesigen Modelle klassischer Videospiele aufgebaut, in denen die Besucher:innen eine fesselnde Mischung aus Spaß und körperlichem Spiel erleben. Dort werden nostalgische Erinnerungen an klassische Spiele-Automaten geweckt, die den Spieler:innen ganz neue glückliche Momente verschaffen.

Matthew Harrison tourt mit seiner interaktive Spielzone seit 2016 erfolgreich auf den größten Festivals Europas, regt zum Mitmachen an und verbreitet überall gute Laune.

Eintritt frei.