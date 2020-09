Zum siebten Mal findet das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO statt, in diesem Jahr als verkleinerte Ausgabe an drei Tagen mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen. Mit dabei ist auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren. Anstelle der Kinderjury sind diesmal die Zuschauerïnnen gefragt, die im Anschluss an die Vorstellung ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis verhelfen.

Kijuko Die Adern der Welt

Der Film für Zuschauerïnnen ab 9 Jahren handelt vom mongolischen Nomandenjungen Amra, der davon träumt als Sänger bei der Fernsehshow „Mongolia‘s Got Talent“ aufzutreten. Doch das friedliche Leben der Familie wird durch das Eindringen internationaler Bergbauunternehmen bedroht, die den Lebensraum der Nomaden, die mongolische Steppe, rücksichtslos zerstören. Amras Vater ist der Anführer derer, die sich der Ausbeutung widersetzen. Als dieser jedoch bei einem Unfall ums Leben kommt, ändert sich alles – und Amra versucht mit aller Macht, den Kampf seines Vaters fortzusetzen.

Die berührende und bildgewaltige Familiengeschichte ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin und Drehbuchautorin Byambasuren Davaa und wird nicht nur junges Publikum begeistern.

D/MON 2020, Regie: Byambasuren Davaa, mit Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai, Algirchamin Baatarsuren, 95 Min., empfohlen ab 9 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

Das komplette Programm steht hier.